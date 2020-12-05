Украина

Главный тренер Ингульца поделился ожиданиями от предстоящего поединка Украинской Премьер-лиги.

Наставник Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал предстоящий матч своей команды против Львова в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Самое главное, что все живы-здоровы. Игроки подходят к матчу в хорошем настроении и понимают всю важность этой игры. Думаю, и для нас, и для Львова это игра за шесть очков.

Наши игроки — профессионалы, которые понимают, что с одной победой в УПЛ делать нечего. Нужно делать следующий шаг для того, чтобы побеждать и в оставшихся матчах набирать очки", — сказал Лавриненко в эфире программы Футбол News.

В текущем сезоне Ингулец набрал в чемпионате Украины десять очков и на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице.

Матч Львов – Ингулец состоится в субботу, 5 декабря. Начало поединка в 14:00.

Напомним, что Сергей Лавриненко стал лучшим тренером предыдущего тура УПЛ.