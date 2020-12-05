Украина

Врачи запретили футболисту выходить на поле.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд подтвердил, что не сможет больше сыграть в текущем календарном году из-за коронавируса.

"Врачи переживают за меня. Они мне запретили играть до конца 2020 года", – сказал Дуэлунд в интервью sport.tv2.

Таким образом, датский футболист пропустит матчи в УПЛ против Колоса и Мариуполя, а также не поможет команде в Лиге чемпионов против Ференцвароша.

Ранее игрок заявлял, что не смог приступить к тренировкам из-за проблем с кровью.