Футболист не без последствий переболел коронавирусом.
Миккель Дуэлунд
24 ноября 2020, 18:20
Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд признался, что пока не может вернуться к тренировкам из-за проблем со здоровьем.
"Я вернулся к тренировкам, но снова пришлось их отложить. Мое тело совсем не готово. У меня были последствия от Covid-19, и оно просто не функционирует нормально. Я был в больнице, у меня проблемы с кровью и еще кое-что. Врачи говорят, что я не должен делать ничего, что может вызвать учащение пульса, может быть, еще 7-10 дней".
"Это невероятно расстраивает, но с болезнью никто ничего не может поделать. Я думаю, что весь состав Динамо, за исключением, может быть, нескольких игроков, либо болел коронавирусом, либо болеет прямо сейчас. Это совершенно безумная ситуация", — цитирует датчанина Тipsbladet.
Отметим, в текущем сезоне на счету Дуэлунда всего два матча за "бело-синих", в которых он голевыми действиями не отличался.