Украина

Футболист не без последствий переболел коронавирусом.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд признался, что пока не может вернуться к тренировкам из-за проблем со здоровьем.

"Я вернулся к тренировкам, но снова пришлось их отложить. Мое тело совсем не готово. У меня были последствия от Covid-19, и оно просто не функционирует нормально. Я был в больнице, у меня проблемы с кровью и еще кое-что. Врачи говорят, что я не должен делать ничего, что может вызвать учащение пульса, может быть, еще 7-10 дней".

"Это невероятно расстраивает, но с болезнью никто ничего не может поделать. Я думаю, что весь состав Динамо, за исключением, может быть, нескольких игроков, либо болел коронавирусом, либо болеет прямо сейчас. Это совершенно безумная ситуация", — цитирует датчанина Тipsbladet.

Отметим, в текущем сезоне на счету Дуэлунда всего два матча за "бело-синих", в которых он голевыми действиями не отличался.