Украина

Football.ua представляет анонс 12-го тура УПЛ между Зарей и Днепром-1.

Днепр-1 и Заря сразятся в Запорожье за три очка.

Заря – Днепр-1

Воскресенье, 6 декабря, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Виктор Копиевский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Заря на неделе добыла очень важную победу над английским Лестером. К сожалению, в параллельном матче АЕК проиграл Браге, и Заря потеряла какие-либо шансы на выход из группы в Лиге Европы. Но, тем не менее, с психологической точки зрения подопечные Виктора Скрипника добыли очень важную победу над сильным именитым соперником, которая должна вселить уверенность в игроков и в их собственные силы.

Дела у Зари в УПЛ идут не лучшим образом, но крупная победа над Минаем в прошлом туре немного улучшила ситуацию. Днепр-1 хорошо стартовал с новым главным тренером, но потом в итоге забуксовал и сейчас находится очень низко в турнирной таблице.

У Днепра-1 был свой матч в мид-уике в Кубке Украины, где днепряне одержали легкую победу над командой из Первой лиги ВПК-Агро.

Луганская Заря явный фаворит в предстоящей встрече. Положение Днепра-1 осложняет ситуация с коронавирусом. Буквально накануне появилась информация, что в команде обнаружен вирус. По официальной информации есть заболевшие и среди футболистов, и среди персонала. Имена футболистов названы не были. При этом Днепр-1 отметил, что матч против Зари все же состоится.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 2 (1 победа Зари, 1 ничья), забитые голы 5:2

На поле Зари: 1 игра (ничья), забитые голы 1:1

На поле Днепра-1: 1 игра (1 победа Зари), забитые голы 4:1

Самый результативный матч: победа Зари 4:1 (2019)

прогноз 3:1

Сергей Горбаченко, Football.ua