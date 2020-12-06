Украина

Поворознюк резко отозвался о работе судейской бригады.

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал ничейный результат в матче против Львова в УПЛ (1:1).

"Что тут комментировать? У нас украли победу! Предвзятое судейство в матче было видно не вооруженным глазом. Это какое-то судейский произвол! Не засчитали гол Мкомолы. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Ситчинаве. Позволили Львову сохранить свое лицо. Не засчитали чистый гол Коваленко. Пусть посмотрят повторы".

"Мне мои сотрудники звонят, что в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор Львова. Что он там делал? Он не имеет права этого делать! Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли три очка. Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей. Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может именно поэтому к нашему клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей", — сказал Поворознюк в интервью официальному сайту клуба.

Отметим, что в матче Львов — Ингулец арбитр встречи Ярослав Козик показал две красные карточки игрокам хозяев поля. Сначала удалили Максима Грисьо, а после и Шину.