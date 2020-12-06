Украина

Главный тренер Руха дал комментарий после матча.

В рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины Олимпик принимал на своем поле Рух и добился победы со счетом 3:1.

Тренер гостей очень высоко оценил игру дончан в атаке.

"Пропустили необязательный быстрый гол. В том эпизоде наш игрок должен был совершить тактический фол и не дать сопернику развить атаку, но, увы… В целом же, игра нам давалась. Тяжело что-то говорить…

В составе Олимпика есть ряд индивидуально очень сильных исполнителей. Особенно в атаке. Я считаю, что передняя линия донецкой команды – лучшая в УПЛ. Нельзя было позволять сопернику свободно делать подачи в штрафную, как, опять-таки, в эпизоде с первым пропущенным голом, нельзя было давать разбегаться. Для этого существует такая хитрость, как тактические фолы.

Третий гол – следствие того, что мы пошли вперед большими силами и оголили тылы. Будем разговаривать с футболистами об этой игре и разбирать ошибки", — приводит слова Федика официальный сайт дончан.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Олимпик — Рух.