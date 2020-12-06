Украина

Подопечные Климовского набрали три очка.

В рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины Олимпик принимал на своем поле Рух. У дончан с первых минут появился Альваренга, но открыли счет дончане усилиями дуэта основных игроков — на седьмой минуте Лебеденко прорвался по левому флангу и прострелил в чужую штрафную, а Шахаб ударом в одно касание поразил цель. 1:0.

Рух сразу же после пропущенного гола попытался закрепиться на чужой половине поля, но подопечные Климовского довольно агрессивно прессинговали и не давали сопернику чувствовать себя вальяжно. Олимпик остро выходил в атаку и в одном из таких моментов удвоил преимущество — Бенито пробил из-за пределов штрафной, мяч задел соперника и залетел в ворота.

У Руха было несколько неплохих стандартных положений, но после подач до удара дело не доходило, а попытка Федорчука пробить оказалась неточной. Рух пытался отквитать хотя бы один мяч до перерыва, чтобы побороться за очки уже во втором тайме. Мог это сделать Федорчук — полузащитник здорово пробил со штрафного, но мяч лишь облизнул штангу.

Отдыхать команды ушли при комфортном преимуществе команды Игоря Климовского в счете. В начале второго тайм команды задали хороший темп игры, но до опасных моментов дело не доходило. Было много борьбы, ведь никто не хотел уступать даже кусочек поля. Рух пытался вернуться в борьбу за очки, но вновь пропустил.

Политыло прорвался по левому флангу и пробил — Бандура парировал удар в перекладину, а Шахаб оказался первым на добивании. 3:0. После этого гола стало понятно, что гости не смогут что-либо противопоставить сопернику. Тем не менее, гол они забили — Кондраков головой послал мяч в угол ворот после подачи партнера со штрафного. 3:1.

Начиная с семидесятой минуты, тренерские штабы обеих команд провели замены, которые несколько сбили темп игры. Рух пытался забить еще, но все их попытки были тщетны. Олимпик неплохо контратаковал, но поставить обороне соперника нерешемую задачу не смог. Финльный свисток арбитра зафиксировал победу Олимпика.

Олимпик - Рух 3:1

Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 — Кондраков, 68

Олимпик: Альими — Ксенз (Пасич, 63), Снурницын, Драме, Лебеденко — Цымбалюк, Политыло, Бабенко (Романовский, 84) - Альваренга (Каргбо, 70), Бенито, Захеди (Тейшейра, 70).

Рух: Бандура — Белый, Гагун, Парамонов — Мысык, Копына (Кухарук, 89), Федорчук, Климчук (Козловский, 84), Бойчук — Русин (Брикнер, 70) — Кондраков (Глиха, 70).

Предупреждения: Бенито — Копина, Климчук