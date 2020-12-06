Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины Олимпик принимал на своем поле Рух и добился победы со счетом 3:1.

Подопечные Климовского довольно быстро смогли получить преимущество в два мяча и вели игру от него.

Во втором тайме команды обменялись голами, а Рух так и не смог вернуться в борьбу за очки.

Обзор матча:



Олимпик - Рух 3:1

Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 — Кондраков, 68

Олимпик: Альими — Ксенз (Пасич, 63), Снурницын, Драме, Лебеденко — Цымбалюк, Политыло, Бабенко (Романовский, 84) - Альваренга (Каргбо, 70), Бенито, Захеди (Тейшейра, 70).

Рух: Бандура — Белый, Гагун, Парамонов — Мысык, Копына (Кухарук, 89), Федорчук, Климчук (Козловский, 84), Бойчук — Русин (Брикнер, 70) — Кондраков (Глиха, 70).

Предупреждения: Бенито — Копина, Климчук