Украина

Киевляне могут серьезно потратиться зимой.

Руководство Динамо планирует в зимнее трансферное окно сделать предложение Галатасараю о покупке защитника Маркао Тейшейры, утверждает Bursa Hakimiyet.

По данным источника, турецкий клуб хочет выручить с продажи бразильского футболиста не меньше 15 миллионов евро.

Отмечается, что в кандидатуре Маркао заинтересован главный тренер киевлян Мирча Луческу, который настаивает на трансфере игрока. За игроком также наблюдает целый ряд европейских клубов, а его действующий контракт истекает в 2022 году.

Напомним, в последнем поединке украинской Премьер-лиги Динамо в номинально выездном матче сумело обыграть Мариуполь (2:1).