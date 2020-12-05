Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото Динамо
05 декабря 2020, 22:17
В рамках 12-го тура УПЛ встречались Мариуполь и киевское Динамо. Подопечные Мирчи Луческу быстро открыли счет усилиями Дениса Гармаша.
Удвоить преимущество гости смогли ближе к концу поединка благодаря точному удары Цыганкова. Мариуполь ответил голом Топалова, но не более.
Обзор матча:
Мариуполь — Динамо 1:2
Голы: Топалов, 90+4 — Гармаш, 6, Цыганков, 77
Мариуполь: Кудрик — Доброхотов, Чоботенко, Муравский, Стасюк — Петерман, Мишнев — Очеретько, Топалов, Горбунов — Сикан (Кулаков, 50)
Динамо: Нещерет — Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев — Гармаш (Бущан, 42), Андриевский — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Де Пена (Родригес, 89) — Супряга (Вербич, 81)
Предупреждения: Сикан, Петерман, Мишнев, Доброхотов
Удаление: Нещерет, 39 (фол последней надежды)