Украина

Наставник Александрии поделился эмоциями от ничейного поединка против Колоса.

В двенадцатом туре украинской Премьер-лиги Александрия проводила гостевой поединок против ковалевского Колоса в надежде улучшить свои позиции в верхней части турнирной таблицы. Однако хозяева поля дали бой своим соперникам, показав лучшую реализацию одиннадцатиметрового удара по ходу первого тайма (1:1).

Колос — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча

В послематчевом комментарии наставник "полиграфов" Владимир Шаран уделил особое внимание влиянию данного фактора на конечный счет поединка. Слова главного тренера приводит официальный сайт клуба.

"Мы ехали в Киев за победой, потому что осознавали наше турнирное положение. Зная все результаты поединков сегодняшнего дня и вчерашних, безусловно, хотели победить. До последних минут играли исключительно на победу.

К сожалению, начали вроде бы неплохо, но не забили 11-ти метровый удар. Потом, сразу же и пропустили с 11-метрового. Это был своего рода психологический удар для наших ребят, потому что к концу первого тайма у нас появилось много проблем в плане борьбы, единоборств.

Однако, после перерыва, после нашего разговора в раздевалке, были сделаны правильные замены, что положительно повлияло на игру. Мы могли бы достичь и большего в этом поединке. Колос тоже хотел победить, поэтому игра во втором тайме получилась интересной", — подвел итог очередному ничейному поединку своей команды Шаран.

В последнем туре перед зимней паузой Александрия будет принимать луганскую Зарю.