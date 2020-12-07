Украина

Нападающий полтавской Ворсклы прокомментировал эпизод со своим удалением в матче против черниговской Десны.

В центральном матче двенадцатого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на выезде противостояла черниговской Десне в битве за третью строчку турнирной таблицы, однако уступила в результате гола Максима Дегтярева в компенсированное время (0:1).

Десна — Ворскла 1:0 Видео гола и обзор матча

Эпизод с решающим голом был достаточно эмоциональным, однако он не стоял вровень с моментом на 84-й минуте, когда нападающий полтавчан Руслан Степанюк был удален за второе предупреждение, которое было получено за удар по мячу после свистка и последовавшие эмоции в адрес главного арбитра Екатерины Монзуль.

В послематчевом интервью телеканалу Футбол игрок Ворсклы высказал свою точку зрения относительно произошедшего в той ситуации: "Пошла подача… Я согласен, что сыграл рукой, но она (Екатерина Монзуль — ред.) еще не свистела. Я хотел забивать гол. На замахе, когда я уже бил по мячу, я услышал свисток. Вот и все. Я считаю, что это никак не вторая желтая карточка. Тем более — в такой игре: когда играет третья и четвертая команды.

Четвертый арбитр говорит, что она в запаре. Ну, так если она в запаре, то пусть не занимает чужое место. Одно и то же каждый тур! Она показывает красные, пенальти… Это уже эмоции".

"Пользуясь случаем, хочу извиниться перед болельщиками Ворсклы за то, что подвел команду", — завершил свою реплику Руслан Степанюк.

Поддержал позицию своего подопечного и Юрий Максимов: "А как она красную дала? Всегда у нас ищут, если уже есть одна желтая, повод для второй. Все равно как, лишь бы найти. Постоянно красные, красные…"

В следующем туре полтавская Ворскла проведет домашний поединок против закарпатского Миная.