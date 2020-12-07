Дуэт из Зари добыл индивидуальные награды по итогам тура.
фото УПЛ
07 декабря 2020, 13:42
Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал имена лучшего тренера и лучшего футболиста по итогам 12-го тура чемпионата.
Награду лучшего менеджера по итогам игрового дня завоевал тренер Зари Виктор Скрипник, который привел команду к победе в матче против Днепра-1.
Лучшим футболистом стал также представитель луганчан — нападающий Артем Громов, который отметился дублем в поединке.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Зарей и Днепром-1.