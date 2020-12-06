Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке двенадцатого тура чемпионата Украины Заря принимала Днепр-1 и добилась уверенной победы.

Луганчане забили все три свои гола во второй половине игры, тогда как подопечные Йовичевича ответили точным ударом Назаренко под самый занавес матча.

Обзор матча:

Заря - Днепр-1 3:1

Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 — Назаренко, 90

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу (Поддубный, 88), Цыганикс (Жуниньо, 89) — Назарина, Юрченко, Иванисеня, Громов (Перович, 84), Кабаев — Сайядманеш (Лунев, 52)

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Логинов, Сваток, Назаренко — Ди Франко, Игнатенко (Домарацкий, 71), Кравченко (Батагов, 71), Ярмолюк, Коркишко — Хобленко