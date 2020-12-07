Украина

Защитник "северян" дал комментарий после игры.

Десна в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Ворсклу и добилась минимальной победы.

"Мы со старта начали играть в три центральных защитника, получается зеркально Ворскле. Но у них как-то лучше получалось играть. Плюс они хорошо прессинговали.

Потом, когда мы перестроились — стали больше владеть мячом и у нас начало больше получаться на поле", — сказал защитник телеканалам Футбол 1/2/3.

Отметим, что единственный гол в игре забил Дегтярев в компенсированное время, когда полтавчане уже были в меньшинстве.

На Football.ua доступно видео гола и обзор поединка Десна — Ворскла.