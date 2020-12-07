Защитник "северян" дал комментарий после игры.
Ефим Конопля, фото Десна
07 декабря 2020, 19:46
Десна в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Ворсклу и добилась минимальной победы.
"Мы со старта начали играть в три центральных защитника, получается зеркально Ворскле. Но у них как-то лучше получалось играть. Плюс они хорошо прессинговали.
Потом, когда мы перестроились — стали больше владеть мячом и у нас начало больше получаться на поле", — сказал защитник телеканалам Футбол 1/2/3.
Отметим, что единственный гол в игре забил Дегтярев в компенсированное время, когда полтавчане уже были в меньшинстве.
На Football.ua доступно видео гола и обзор поединка Десна — Ворскла.