Ситуация с обеспечением команды находится в стабильном состоянии.
Празднование забитого мяча игроками Ворсклы, фото ФК Ворскла Полтава
08 декабря 2020, 06:20
На официальном сайте полтавской Ворсклы было опубликовано обращение клуба к болельщикам и футбольной общественности относительно появившейся в СМИ информации о финансовых проблемах в клубе.
"Отвечая на запрос многих масс-медиа по поводу "вбросов" порции фейковой информации "желтой" прессой во всемирную сеть, сообщаем следующее: на сегодняшний день футбольный клуб Ворскла имеет стабильную финансовую базу. Все обязательства, которые менеджмент "ворсклян" взял на себя, выполняются в полной мере.
Команды из структуры клуба обеспечены необходимым для того, чтобы иметь полноценный тренировочный процесс и выполнять поставленные на сезон задачи.
Инвесторы Ворсклы уже сейчас рассматривают бюджетирование на следующий год, учитывая рекомендации и пожелания тренерского совета и всех футболистов.
Финансирования, которое сейчас получает, в частности, главная команда из структуры, вполне хватит для того, чтобы бороться за самые высокие позиции в украинском футболе", — гласит официальная позиция менеджмента клуба.
В последнем туре украинской Премьер-лиги в уходящем году полтавская Ворскла сыграет дома против закарпатского Миная, а не так давно подопечные Юрия Максимова уступили черниговской Десне в матче со скандальной развязкой (0:1).