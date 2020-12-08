Украина

Ситуация с обеспечением команды находится в стабильном состоянии.

На официальном сайте полтавской Ворсклы было опубликовано обращение клуба к болельщикам и футбольной общественности относительно появившейся в СМИ информации о финансовых проблемах в клубе.

"Отвечая на запрос многих масс-медиа по поводу "вбросов" порции фейковой информации "желтой" прессой во всемирную сеть, сообщаем следующее: на сегодняшний день футбольный клуб Ворскла имеет стабильную финансовую базу. Все обязательства, которые менеджмент "ворсклян" взял на себя, выполняются в полной мере.

Команды из структуры клуба обеспечены необходимым для того, чтобы иметь полноценный тренировочный процесс и выполнять поставленные на сезон задачи.

Инвесторы Ворсклы уже сейчас рассматривают бюджетирование на следующий год, учитывая рекомендации и пожелания тренерского совета и всех футболистов.

Финансирования, которое сейчас получает, в частности, главная команда из структуры, вполне хватит для того, чтобы бороться за самые высокие позиции в украинском футболе", — гласит официальная позиция менеджмента клуба.

В последнем туре украинской Премьер-лиги в уходящем году полтавская Ворскла сыграет дома против закарпатского Миная, а не так давно подопечные Юрия Максимова уступили черниговской Десне в матче со скандальной развязкой (0:1).