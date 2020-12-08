Украина

Президент Руха рассказал об интересе к молодому игроку своей команды.

Президент Руха Григорий Козловский заявил, что ряд бельгийских клубов проявляют интерес к нападающему команды Николаю Кухаревичу.

"Мы нашли молодого футболиста, которому на тот момент было 18 лет. Все выглядело так, что он был никому не нужен, но мы пригласили его к себе. Если есть условия для тренировок, это дает свой результат.

Сегодня у меня на столе лежит 3 предложения из Бельгии. Генеральные директора и скауты приезжают на игру с СК Днепр-1, едут смотреть на него вживую. Будут предложения, я это понимаю и знаю.

Я на это смотрю нормально, ведь это предложения от хороших европейских клубов, грандов Бельгии. Дать молодому футболисту поехать играть в Европу – большая честь для нас", — сказал Козловский в комментарии для клубного ютуб-канала Руха.

В текущем сезоне Кухаревич провел в составе Руха 11 матчей, в которых ему пока не удавалось забить гол.

Ранее главный тренер Руха Иван Федик говорил, что команде необходимо улучшать реализацию своих моментов.