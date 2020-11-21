Украина

Главный тренер львовского Руха подвел итог противостоянию его команды против Мариуполя.

Стартовым поединком 10-го тура украинской Премьер-лиги стала игра между львовским Рухом и Мариуполем, в которой командам так и не удалось открыть счет, несмотря на значительное число созданных моментов (0:0).

Рух — Мариуполь 0:0 Обзор матча

Наставник "желто-черных" Иван Федик в послематчевом интервью официальному клубному сайту подвел итоги данному противостоянию, и в очередной раз посетовал на плохую реализацию голевых ситуаций со стороны его подопечных.

"Мы полностью владели инициативой на поле и контролировали игру. Единственное, что нам сегодня не удалось — это забить гол. Играли только на победу, действовали агрессивно, но так бывает. Мариуполь ничего не создал сегодня у наших ворот, впрочем, за хорошую игру три очка не дают. Будем делать выводы", — оставил свой общий комментарий наставник.

Федик отметил изменение поведение у игроков Мариуполя во втором тайме: "После перерыва соперник заменами отреагировал на перипетии на поле, поэтому во втором тайме у нас было немного меньше моментов, чем в первом".

Также, главный тренер Руха рассказал о причинах изменений в атакующей линии своей команды: "Вчера на тренировке Николай Кухаревич получил небольшое повреждение, поэтому так поздно сегодня появился на поле. Однако, Даниил Кондраков демонстрировал неплохую игру".

"В перерыве акцентировал ребятам на том, что не хватает реализации, нужно забить гол, — рассказал о своем подходе во время короткой паузы Федик, — Вратарь соперника хорошо сыграл и несколько раз выручил свою команду. После игры я подбодрил команду, поддержал футболистов, потому что мы играли лучше, чем Мариуполь".

Накануне данного противостояния из Мариуполя поступили тревожные известия о массированном заражении коронавирусом COVID-19, однако главный тренер львовян просит не уделять этому факту особого внимания: "У приазовцев три основных игрока заболели. У нас также выпали сегодня три футболиста основы.

Не думаю, что на этом нужно делать акцент. Мариуполь — это команда УПЛ, которая является выше нас в турнирной таблице. Будем плодотворно работать, чтобы улучшить нашу реализацию. Мы должны забивать голы".

Следующий поединок в УПЛ львовский Рух проведет в следующую субботу, 28 ноября. Соперником по гостевой дуэли станет Александрия.