Украина

Домашний поединок черниговского клуба состоится на НСК Олимпийский.

Матч 13-го тура чемпионата Украины между Десной и Мариуполем состоится в Киеве, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Решение о переносе встречи было принято на основе письма черниговского клуба. Поединок состоится в воскресенье, 13 декабря на НСК Олимпийский. Начало матча в 17:00.

На данный момент черниговская Десна занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков в 12-и матчах.

Мариуполь находится на девятой строчке в таблице с 16-ю баллами в активе.

Ранее сообщалось, что Десна заработала в Лиге Европы 280 тысяч евро.