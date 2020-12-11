Домашний поединок черниговского клуба состоится на НСК Олимпийский.
Мариуполь - Десна
11 декабря 2020, 13:22
Матч 13-го тура чемпионата Украины между Десной и Мариуполем состоится в Киеве, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Решение о переносе встречи было принято на основе письма черниговского клуба. Поединок состоится в воскресенье, 13 декабря на НСК Олимпийский. Начало матча в 17:00.
На данный момент черниговская Десна занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков в 12-и матчах.
Мариуполь находится на девятой строчке в таблице с 16-ю баллами в активе.
Ранее сообщалось, что Десна заработала в Лиге Европы 280 тысяч евро.