Украина

Игрок рассказал о старте карьеры в Украине.

Футболист Шахтера Додо поведал, с какими трудностями столкнулся после того, как переехал играть в донецкую команду.

"Это было трудное решение. Еще у меня было предложение от Бенфики. Влияние оказало то, что в Шахтере проводят большую работу с бразильцами. Клуб всегда борется за титулы, попадает в Лигу чемпионов, дает рост молодым футболистам. Первые 6 месяцев были настолько сложными, что меня отдали в аренду в Виторию Гимараэш. Но это было нужно для адаптации.

Когда я приехал в Шахтер, то связался с Бернардом, с которым у меня один агент. Потом Марлос, который тоже когда-то выступал за Куритибу, а теперь кумир здесь, помог мне выбрать квартиру, познакомил со всеми остальными. Это помогло мне преодолеть все трудности.

Хуже всего в Украине – холод. А лучше всего то, что у нас есть два продолжительных отпуска летом и зимой, – цитирует Додо TMW.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского игрока "горняков" заинтересован мадридский Реал.