Испания

"Сливочные" следят за бразильским футболистом.

Защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает портал Don Balon.

Испанский клуб обратил внимание на молодого фулбека в матче Лиги чемпионов и готов начать переговоры с руководством "горняков". "Сливочные" планируют подписать бразильского футболиста летом 2021 года.

Предполагается, что сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 10 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись одним ассистом.

В сентябре этого года Додо продлил контракт с Шахтером до июня 2025-го.