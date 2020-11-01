"Сливочные" следят за бразильским футболистом.
Додо, Getty Images
01 ноября 2020, 15:32
Защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает портал Don Balon.
Испанский клуб обратил внимание на молодого фулбека в матче Лиги чемпионов и готов начать переговоры с руководством "горняков". "Сливочные" планируют подписать бразильского футболиста летом 2021 года.
Предполагается, что сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 10 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись одним ассистом.
В сентябре этого года Додо продлил контракт с Шахтером до июня 2025-го.