Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
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11 декабря 2020, 21:58
В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик сошелся в противостоянии с ПФК Львов.
Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего не выявили. Финальный свисток зафиксировал ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик — Львов:
Олимпик — ПФК Львов 1:1
Голы: Романовский, 76 — Ю. Кравчук, 56
Олимпик: Альими — Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко — Романовский (Аблитаров, 90), А. Кравчук, Политыло — Бенито, Каргбо, Альваренга (Тейшейра, 57)
ПФК Львов: Костик — Романчук (Кошман, 88), Ю. Кравчук, Махмутович, Якимец- Сабино, Чиряк (Айнсалу, 75) — Ременяк (Клименчук, 72), Эрнест, Казлаускас — Ныч
Предупреждения: Альваренга, А Кравчук — Сабино, Клименчук