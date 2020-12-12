Главный тренер Олимпика дал комментарий после матча.
Игорь Климовский, фото Олимпик
12 декабря 2020, 01:59
В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик сошелся в противостоянии с ПФК Львов и сыграл вничью.
Главный тренер дончан остался недоволен реализацией своей команды и анонсировал, что клуб будет искать усиление.
"Такой результат не может радовать. Мы рассчитывали на победу. Приложили максимум усилий, много атаковали, забили гол и создали еще ряд очень хороших возможностей. Штанга от Каргбо, выход один на один с вратарем Тейшейры, момент Бенито… Это, безусловно, потеря двух очков для нас.
Львов с самого начала матча сел низко, обороняясь всем составом. Было тяжело преодолевать такую массированную оборону, но у нас это получалось. Подвела реализация. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот поединок.
Да, у нас были определенные кадровые потери перед этой игрой, но те ребята, которые вышли на поле, доказали, что достойны играть в составе.
Моменты Львова? Во втором тайме нам очень хотелось забить, из-за чего футболисты где-то торопились, ошибались, и это приводило к контратакам.
Если подводить итог осенней части чемпионата, то, конечно, нам хотелось бы выступить лучше. Впереди праздники, команда уходит в отпуск. 9 января мы соберемся и начнем готовиться ко второму кругу. Конечно, будем искать усиление", — приводит слова Климовского официальный сайт дончан.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Олимпик — Львов.