Украина

Защитник Шахтера прокомментировал предстоящий поединок своей команды в УПЛ.

Футболист донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда сыграет против Ингульца.

"Думаю, что все наши ребята профессионалы. Это не первый раз, когда после Лиги Чемпионов нужно перестроиться на матч чемпионата Украины. Очень важно завтра победить и вернуться на первое место в турнирной таблице.

В любом случае нам будет трудно, потому что Ингулец не сдается и всегда играет до конца. Они хорошо сыграли с Динамо, это о многом говорит. К тому же, игры на выезде никогда не бывают легкими", — сказал Бондарь в комментарии для Shakhtar News.

В 12-ти матчах чемпионата Украины Шахтер набрал 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от киевского Динамо на три балла.

Уйти в отпуск в статусе зимнего чемпиона "горняки" смогут только в случае победы над Ингульцом и поражения Динамо в матче с Колосом, который будет сыгран на день раньше.

Поединок Ингулец – Шахтер состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало игры в 14:00.

Ранее сообщалось, что украинские клубы уже заработали в еврокубках 83 миллиона евро.