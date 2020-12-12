Украина

Экс-нападающий Динамо Александр Мелащенко поделился ожиданиями от матча Динамо — Колос.

Александр Мелащенко считает, что у Колоса есть шанс сыграть успешно против Динамо в 13-м туре чемпионата Украины, если гости полностью выложатся на поле.

"Поскольку это последний матч в чемпионате в нынешнем году, обе команды будут играть на победу, – цитирует бывшего форварда официальный сайт Динамо. – Динамо захочет сохранить отрыв от Шахтера, хотя после непростой игры в Лиге чемпионов киевлянам будет сложно".

"Класс Динамо, конечно, выше, однако Колос будет мотивирован уже хотя бы тем, кто будет его соперником. Против Динамо любой коллектив хочет показать достойную игру и добиться результата. Коваливцы могут сыграть удачно за счет желания и самоотдачи. Они показали, что умеют полностью выкладываться на поле, а какой это принесет результат — покажет игра.

"Что касается Динамо, то в команде произошли большие изменения, но пока рано делать выводы на промежуточном этапе. Лучше дождаться окончания сезона, чтобы увидеть, кто на каком месте финиширует".

Матч Динамо — Колос состоится в субботу, 12 декабря. Начало в 17:00.