Украина

Главный тренер ковалевцев дал комментарий после матча.

Динамо в поединке тринадцатого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Колос и потеряло очки. В матче было два удаления и много спорных решений, которые сопровождались просмотром VAR.

Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин считает, что футбол страдает из-за системы видеоповторов.

"Судьи становятся заложниками VAR. Что сделаешь, если он есть? Они должны идти — им говорят в тот наушник идти смотреть. Думаю, что нужно либо принять это, либо отменить VAR и играть дальше, чтобы футбол был динамичнее.

Если есть какой-то момент и его надо просмотреть, арбитру нужно идти. Футбол превращается в черт-те что. Хоккей даже больше... С длинными паузами", — сказал Костышин в эфире ПРОФУТБОЛ.

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