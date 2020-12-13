Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Десна примет Мариуполь на своем поле в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Украины.

Десна — Мариуполь

Воскресенье, 13 декабря, 17:00. Стадион НКС Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Александр Шандор. Трансляция на канале Футбол 1.

Десна после двенадцати проведенных матчей находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе двадцать набранных баллов. "Северяне" с большой долей вероятности уйдут на зимние каникулы на третьем месте турнирной таблицы. В минувшем туре команда Рябоконя принимала на своем поле Ворсклу и добилась победы с минимальным счетом.

Десна играет несколько нестабильно, а потому вовсе не стоит думать, что матч против Мариуполя окажется легким. Подопечные Остапа Маркевича занимают девятое место с шестнадцатью очками после двенадцати матчей. "Азовцы" ранее пережили вспышку коронавируса в команде и постепенно возвращаются к обычной жизни.

Обе команды показывают довольно привлекательный футбол, а потому от встречи стоит ожидать зрелищной игры. Статистика личных встреч полностью на стороне команды Александра Рябоконя. Десна — один из самых неудобных соперников. Все последние пять матчей между этими командами закончились победами "северян".

Более того, "азовцы" смогли забить всего лишь один гол, при этом пропустив пятнадцать раз. Команде Рябоконя будет не хватать Калитвинцева, который пропустит поединок из-за дисквалификации, но его есть кем заменить. Ожидаем, что Десна продолжит победную серию против Мариуполя, но матч будет очень непростым.

Не сыграет: Калитвинцев