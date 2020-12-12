Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Динамо - Колос, фото фк колос ковалевка
12 декабря 2020, 19:59
Поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Колосом завершился в результативную ничью.
Команды дважды обменялись друг с другом забитыми мячами, а финальный свисток зафиксировал счет 2:2.
Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос:
Динамо — Колос 2:2
Голы: Цыганков, 74 (пен.), 84 — Селезнев, 49 (пен.), Антюх, 87
Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота (Караваев. 46), Попов, Миколенко — Шапаренко (Леднев, 90+4), Андриевский (Сидорчук, 63), Шепелев — Цыганков, Супряга (Вербич, 46), Родригес (Гармаш, 46).
Колос: Волынец — Ром, Петров, Максименко, Черноморец — Милько (Новак, 76) — Ильин (Морозко, 80), Ориховский, Костышин (Задоя, 61), Антюх — Селезнев (Лысенко, 81).
Предупреждения: Миколенко, Шапаренко, Цыганков — Костышин, Селезнев, Ильин, Милько, Волынец
На 54-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (грубое нарушение).
На 72-й минуте был удален Максим Максименко (Колос) (грубое нарушение).