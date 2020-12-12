Украина

Наставник Динамо высказался о ничьей в скандальном матче УПЛ против Колоса (2:2).

Поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Колосом завершился в результативную ничью, благодаря чему киевляне завершили первый круг чемпионата в качестве лидера турнирной таблицы. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от результата этого матча, который запомнился целым рядом неоднозначных решений арбитра после просмотра VAR.

"У меня нет основных и запасных футболистов, все игроки должны знать, чего я хочу от них на футбольном поле. Например, наша тройка полузащиты очень хорошо сыграла и Ворсклой, и с Мариуполем. К тому же, недавно у нас была тяжелая игра с Ференцварошем. Проблема в другом – я сделал замены в перерыве и мы пропустили два гола. Мы необоснованно потеряли очень много мячей в атаке. И Родригес, и Супряга не могли остановить мяч перед воротами и забить. Они плохо принимали решения, как по мне, они уже, наверное, думали об отпуске, и это сказалось на игре".

"Я не могу понять, для чего VAR? Почему им не пользовались в первом тайме, когда чуть не разорвали колено Шапаренко? Почему повторы не смотрели тогда? На VAR всегда не показывают момент последнего контакта – так было и в эпизоде с пенальти в наши ворота, и с удалением Шепелева. Если остановить этот кадр, то, конечно, это будет смотреться как нарушение, а в динамике все не так".

"Невозможно столько красных карточек получать в каждой игре после использования VAR. То же касается удалений Забарного, а также Мораеса у Шахтера. Нужно трактовать такие моменты совсем по-другому. А VAR приводит к непонятности. Они всегда берут последний кадр, когда есть контакт, момент удара, а если смотреть в динамике, то все выглядит совершенно иначе".

"Все мы знаем мастерство Селезнева – это очень хороший игрок, но он знает, как получить максимальную выгоду в таких ситуациях, как симулировать, как кричать. И смог поймать молодого неопытного Миколенко, который задел его в момент разворота. Если смотреть последний кадр, то выходит, что он чуть ли не убил Селезнева".

"Что дают эти паузы на VAR? Это невозможно, это не футбол. Такие большие паузы на просмотр записей, постоянные остановки сбивают темп игры. Невозможно стоять и ждать три-пять минут, пока арбитры перемотают запись, чтобы что-то изменить".

"Но все это ни в коем случае не умаляет заслуги Колоса ­– это организованная команда, которая сегодня хорошо сыграла. Но сама атмосфера... Самого футбола, по большому счету, сегодня не было".

"Арбитры смотрят VAR, когда они хотят и, к сожалению, будут использовать его так, как хотят. Возвращаюсь к игре с Ювентусом, в которой арбитры даже не захотели смотреть эпизод, когда должен был быть назначен пенальти на Вербиче. В то же время, когда Роналду забил нам – как по мне, там был и фол на Бущане, и положение вне игры. Но VAR не захотели смотреть, это был 750-й гол для Роналду…"

"А в Барселоне, когда мы быстро разыграли штрафной после фола Пике на Буяльском, судья показал, что мы ввели мяч не по свистку. Судьи должны принимать решения очень быстро и могут ошибаться. Но, как по мне, лучше пусть они допускают ошибки, но футбол сохраняет динамичность", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос вы можете на Football.ua.

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