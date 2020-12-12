Украина

Румынский специалист считает, что Динамо нуждается в усилении состава.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу высказался о планах своей команды на зимнее трансферное окно.

"Это зависит не от меня. Пресса сообщала, что у нас было 20 воспитанников академии Динамо в заявке на Лигу чемпионов, из них 16 футболистов мы использовали. Это рекордное количество".

"Это хорошо, но нужно подкрепление, нужно что-то изменить на уровне, на который мы поднялись. Нужен рост, а, значит, нужно время, чтобы эти игроки выросли до такого уровня, на котором мы хотим играт"ь.

"18-21 год — это очень молодые футболисты. Есть два варианта: если мы готовы терпеть, нужен еще один год. Если терпения нет, нужно сразу усиливать команду", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос вы можете на Football.ua.

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