Полузащитник киевлян дал комментарий после матча.
Денис Гармаш, getty images
12 декабря 2020, 22:10
Динамо в поединке тринадцатого тура в напряженном матче сыграло вничью с Колосом. Полузащитник хозяев Денис Гармаш лояльно отнесся к работе судейской бригады.
"Я не знаю, как они принимают решения, но, значит, так оно и есть. Мы сами виноваты, что пропустили второй мяч. Могли выиграть матч – надо было в первом тайме агрессивнее играть.
Пенальти в ворота Динамо? Я не видел. Миколенко говорит, что зацепил его немного, но посмотрели VAR, и сказали, что ударил. Если это так и было, значит – пенальти.
Фол Селезнева против Миколенко в штрафной? По идее, должна быть, если в штрафной случается нарушение. Я спросил у арбитра, а он ответил, что этот фол не настолько грубый, чтобы наказывать предупреждением.
Колос — хорошая команда, бойцовская, всегда тяжело играть против них, даже в товарищеских играх. Но тем лучше для нас, наверное", — приводит слова Гармаша официальный сайт киевлян.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос вы можете на Football.ua.