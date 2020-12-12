Украина

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в поединке тринадцатого тура в напряженном матче сыграло вничью с Колосом. Полузащитник хозяев Денис Гармаш лояльно отнесся к работе судейской бригады.

"Я не знаю, как они принимают решения, но, значит, так оно и есть. Мы сами виноваты, что пропустили второй мяч. Могли выиграть матч – надо было в первом тайме агрессивнее играть.

Пенальти в ворота Динамо? Я не видел. Миколенко говорит, что зацепил его немного, но посмотрели VAR, и сказали, что ударил. Если это так и было, значит – пенальти.

Фол Селезнева против Миколенко в штрафной? По идее, должна быть, если в штрафной случается нарушение. Я спросил у арбитра, а он ответил, что этот фол не настолько грубый, чтобы наказывать предупреждением.

Колос — хорошая команда, бойцовская, всегда тяжело играть против них, даже в товарищеских играх. Но тем лучше для нас, наверное", — приводит слова Гармаша официальный сайт киевлян.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос вы можете на Football.ua.