Украина

Нападающий Динамо дал комментарий после матча

Динамо в поединке тринадцатого тура в напряженном матче сыграло вничью с Колосом. Беньямин Вербич остался недоволен работой судейской бригады

"Конечно, результат не устраивает нас. Мы хотели выиграть, уйти в отпуск, опережая Шахтер на три очка. Но мы все равно закончили первую часть сезона на первом месте, это очень хорошо. Но сегодня мы должны были выиграть, потому что у нас команда лучше, чем у Колоса, как мне кажется.

Сегодня вы видели, что творилось на поле. Плохо начали. Даже не знаю, что там произошло, была ли красная или нет, пенальти. Мне просто кажется, что когда арбитр захочет – даст красную, когда нет – не даст. Нет слов просто.

Никто из нас не понимает на 100% правила. Думаю, даже судья на 100% не понимает. Потому что там прямая нога, можно посмотреть на видео, паузу сделает, вот прямая нога – красная карточка. Так ты можешь каждый момент смотреть. Не хочется больше об этом говорить. Мы в каждом матче получаем красную, а потом опять говорим и ничего не меняется", — приводит слова Вербича официальный сайт киевлян.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос вы можете на Football.ua.