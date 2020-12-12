Украина

Главный тренер днепрян дал комментарий после матча.

Рух в рамках тринадцатого поединка чемпионата Украины принимал на своем поле Днепр-1 и добился победы с разгромным счетом.

Тренер гостей после матча нашел причині поражения во вспышке коронавируса внутри команды.

"Должны поздравить Рух с сегодняшней игрой — они заслуженно победили. Быстрый гол помог сопернику обрести уверенность, а мы не смогли найти силы, чтобы перевернуть ситуацию. После второго гола мы имели пару возможностей, чтобы забить, но потом пропустили контратаку. Очень трудно было сегодня. Это не является причиной сегодняшнего поражения, но ноябрь был очень непростым для нас. Болезнь нас просто уничтожила, и это одна из причин.

Полмесяца не было тренерского штаба, сейчас полмесяца некого тренировать. Каждый день выпадает по 3-4 игрока. Было 19 футболистов, а сейчас 11. Поэтому, мы не в равных условиях играем матчи, которые очень ответственны для нас. Но не будем сейчас паниковать. Мы знаем, что демонстрировали в октябре хороший футбол. Динамика, которая была в октябре, исчезла в ноябре из-за болезни", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Днепр-1.