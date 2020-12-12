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Рух - Днепр-1, фото Днепр-1
12 декабря 2020, 22:29
Рух в рамках тринадцатого поединка чемпионата Украины принимал на своем поле Днепр-1 и добился победы с разгромным счетом.
Днепряне трижды пропустили в первой половине и не смогли навязать сопернику достойную борьбу.
Обзор матча:
Рух — Днепр-1 4:1
Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 — Сваток, 84
Рух: Бандура — Стаменкович (Зец, 90), Гагун (Копына, 90), Белый - Мартынюк, Федорчук, Мысык — Бойчук, Русин (Кухарук, 87), Климчук (Притула, 90) — Кухаревич (Кондраков, 68).
Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Сафронов, Сваток, Логинов (Батагов, 46) — Назаренко (Домарацкий, 85), Игнатенко, Кравченко, Ярмолюк (Булеца, 46), Довбик — Хобленко (Коркишко, 62).
Предупреждения: Стаменкович, Климчук — Ярмолюк, Сваток, Кравченко