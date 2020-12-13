Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс 13-го тура УПЛ между Ингульцом и Шахтером.

Донецкий Шахтер в выездном матче против Ингульца попытается заработать три очка, чтобы не дать возможность киевскому Динамо увеличить разрыв в турнирной таблице.

Ингулец – Шахтер

Воскресенье, 13 декабря, 14:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Шахтер на неделе в очень напряженном поединке сумел отстоять нулевую ничью в Милане на Джузеппе Меацца. Этот результат позволил "горнякам" оставить Интер за бортом соревнований и занять третью строчку в турнирной таблице, которая позволит команде Луиша Каштру в весенней части сезона выступить в Лиге Европы.

С точки зрения психологии Шахтер должен быть на подъеме, а вот функциональное состояние игроков Ингульца должно быть явно лучше, ведь у команды Сергея Лавриненко не такой насыщенный график.

Все мы знаем, как же часто футболистам сложно играть последний тур перед отпуском. Многие мыслями находятся уже в теплых странах на морях. Но такого настроения от Шахтера в матче против Ингульца ждать не стоит. "Оранжево-черные" перед 13-м туром УПЛ отставали от Динамо на три очка, но киевляне потеряли очки в матче против Колоса. Потому все же стоит ждать от команды Каштру запредельной мотивации в предстоящем поединке.

Ингулец в этом матче не сможет рассчитывать на своего основного правого защитника Дениса Балана, поскольку игрок отбывает дисквалификацию.

Статистика личных встреч

До этого Ингулец и Шахтер встречались только один раз – в финале Кубка Украины. Шахтер одержал легкую и уверенную победу со счетом 4:0.