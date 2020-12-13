Украина

Хозяева не сумели подготовить поле к матчу.

Официальный сайт Шахтера подтвердил информацию о том, что поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги против Ингульца на стадиона Зирка в Кропивницком не состоится в запланированное время.

"Причина отмены поединка: неготовность футбольного поля к проведению матча и высокий риск травмирования игроков. Шахтер возвращается в Киев", — идется в официальном заявлении клуба.

Напомним, старт матча был запланирован сегодня, 13-го декабря, в 14:00 по киевскому времени. Ранее отмечалось, что Ингульцу грозит техническое поражение, если поединок так и не будет сыгран.

По итогу проверки состояния футбольного газона стадиона «Зирка» в Кропивницком бригадой арбитров в составе главного арбитра матча Дмитрия Кривушкина, четвертого арбитра Дмитрия Панчишина и наблюдателя арбитража Игоря Покидько, поле для игры было признано непригодным.