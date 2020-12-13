Украина

Игрок поделился своими эмоциями от игры национальной команды.

Экс-нападающий Динамо-Брест Артем Милевский высказал свое мнение об игре сборной Украины, а также рассказал, кого видит будущим наставником команды.

"Мне сборная намного больше нравится, чем Динамо сейчас. Что играет сборная, Малиновский, Зина. Кто должен возглавить сборную после Шевченко? Ребров".

"Тройка чемпионата Украины? Шахтер и Динамо, это понятно. По показателям, мне очень нравится Ворскла Максимова", — сказал Милевский в интервью Футбольному Формату.

Ранее украинский футболист рассказал, почему вернулся в Киев, а также поведал об отношении прихода Мирчи Луческу в Динамо.