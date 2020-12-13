Украина

Поединок чемпионата Украины не состоялся из-за ужасного состояния поля.

Поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и Шахтером на стадионе Зирка в Кропивницком не состоялся в запланированное время, а причиной этого стала неготовность поля.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что руководство организации ожидает рапорт, чтобы отправить данный вопрос на рассмотрение.

"Мы сейчас ждем рапорт арбитра и рапорт делегата. Пока что его не получили. Есть предварительная информация — арбитр и делегат сообщили, что матча не будет. Но мы еще ждем бумаги. Вопрос будет передан на рассмотрение", — заявил Дикий в программе Футбол NEWS.

Директор Ингульца Евгений Мороз, в свою очередь, заявил, что материалы по поводу несостоявшегося матча будут отправлены в КДК УАФ.

"Печально, что матч не состоялся. Мы очень ждали этой игры, хотели попробовать свои силы против Шахтера. Конечно поле, мягко говоря, не в лучших кондициях. Что касается дальнейших действий материалы будут переданы КДК, и уже он будет принимать решение по матчу", — заявил Мороз.

Напомним, старт матча был запланирован сегодня, 13-го декабря, в 14:00 по киевскому времени. Ранее отмечалось, что Ингульцу грозит техническое поражение, если поединок так и не будет сыгран.

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