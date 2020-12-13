Украина

Специалист поделился своим мнением о сложившейся ситуации.

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал отмену матча клуба против Ингульца в УПЛ.

"12 декабря около 15:30 я сразу поехал на стадион. Увидел, что поле не очень – оно замерзло, лед. Тогда только узнал, что они не включили подогрев. Вечером, как обычно, разговаривал с нашим президентом: даже он хотел лично оплатить, чтобы включили подогрев, но уже было поздно.

К сожалению, произошла такая некрасивая, непрофессиональная ситуация. Шахтер сделал все как положено: мы приехали и жили в гостинице, когда нам сказали, что игры не будет. Мы – профессионалы, футболисты, и хотим играть в футбол. К сожалению, мы не принимали решение, играть сегодня или нет".

"Шахтер рассчитывает на решение УПЛ и УАФ. Мы будем уважать любое решение. Мы – профессионалы, свое дело сделали. Прилетели, долго были в дороге, сейчас приехали назад на автобусе. Шахтер всегда хочет играть футбол. Шахтер хочет, чтобы все уважали регламент. Очень важно, чтобы такого больше не было. В феврале тоже будет такая погода – нам предстоит много матчей даже на таких полях. Я считаю, что это непрофессионально".

Также специалист сообщил, что "горняки" были готовы играть и рассказал о реакции футболистов на сложившуюся ситуацию.

"Я не человек, который разбирается в футбольных законах касательно нашей ситуации. Мы настраивали футболистов на игру. Мистер подготовил состав и тактику. Мы были готовы играть в футбол. Никто не может поверить, что на сегодняшний день в мировом футболе может произойти такое. Это неуважение к болельщикам Ингульца, Шахтера и украинского футбола", — цитирует Срну официальный сайт клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!