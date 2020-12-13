Украина

Специалист после матча с Десной пообщался с прессой.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич после поражения от Десны (2:0) подвел итоги первой половины сезона.

"На мой взгляд, наибольшие трудности мы испытывали из-за травм наших игроков. Никак мы не могли собрать хотя бы 15 футболистов для того, чтобы конкурировать с такими серьезными командами как Десна или неделей ранее Динамо. Десна — мощный боец. У нас же молодая команда и нам было сложно с ними конкурировать.

Если учитывать, что мы все игры провели на выезде, то мы набрали неплохое количество очков. Конечно, хотелось бы быть выше в турнирной таблице".

Также специалист рассказал о турнирных целях команды на вторую часть сезона.

"Разрывы между командами сейчас минимальные и вся борьба еще впереди. Уверен, наши победы еще придут. Какие преследуем цели? Нас интересует Лига Европы", — сказал Маркевич в интервью пресс-службе "азовцев".

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