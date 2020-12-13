Украина

Специалист высказал свою позицию об инциденте.

Директор Ингульца Евгений Мороз прокомментировал отмену матча против донецкого Шахтера в 13-м туре УПЛ.

"Было обледенение поля и почва примерзла. Но на протяжении всего дня была плюсовая температура и дождь. Надеялись, что до двух часов поле будет пригодно для проведения игры. Матчи проводились на гораздо худших полях. В прошлом туре Заря при -6 играла с Днепром-1, и там было поле намного хуже.

У делегатов было опасение, что много сборников Шахтера могут получить травмы, в связи с жесткостью газона. Они и приняли решение об отмене матча. Я попросил их пересмотреть его, но мне отказали. Сказали, что за четыре часа поле не поменяется", — сказал Мороз в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее данную ситуацию прокомментировал директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна.

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