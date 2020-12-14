Форвард сыграл юбилейную игру.
АРТЕМ ГРОМОВ, ФК ЗАРЯ
14 декабря 2020, 00:16
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на выезде обыграла Александрию (0:2).
Голами за "мужиков" отличились Дмитрий Иванисеня и Аллахьяр Сайядманеш.
Этот поединок стал юбилейным, 100-м для форварда луганчан Артема Громова в футболке Зари.
В 100 матчах за клуб Громов сумел забить 24 гола. Четыре из них он забил в текущем сезоне.
Также в карьере Громова была полтавская Ворскла, киевское Динамо и Крылья Советов.
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