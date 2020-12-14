Украина

Коуч Александрии поделился мнением о матче против Зари.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран дал свой комментарий после поражения от луганской Зари в 13-м туре УПЛ.

"Однозначно, Заря — очень хорошая команда. Она лучше играла и заслуживала победы больше, чем мы. К сожалению, матч пропускали Гречишкин и Банада. Очень серьезные потери на данном этапе. Плюс не было Мирошниченко, Бухала. Но не хочется искать причин поражения в этом аспекте. У нас есть игроки, которые хотят доказывать в каждом из матчей, что они не зря находятся в клубе".

"Сегодня не было того футбола, которого хотелось бы видеть от наших парней. В начале игры действовали не плохо, но после отдали инициативу Заре. Во втором тайме усилили атакующую линию, но это было максимум, что игроки могут показать на сегодняшний день. Будем общаться с президентом и решать, какие задания ставить перед командой", — сказал Шаран на пресс-конференции.

Александрия после 13-ти туров находится на восьмом месте в таблице чемпионата с 16-ю очками в активе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!