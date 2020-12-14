Украина

Динамо может усилить состав в зимнее трансферное окно.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о планах своего клуб на зимнее трансферное окно. Функционер не исключает, что в ближайшее межсезонье "бело-синие" могут усилить состав новыми исполнителями.

"Я считаю, что Луческу за это время совершил несколько подвигов. Первый – это победа в Суперкубке, а также первое место в чемпионате. А главный подвиг со многими знаками восклицания – это то, что он попал в Лигу чемпионов и вышел в весеннюю часть Лиги Европы. Для нас важен и чемпионат Украины и матчи в еврокубках весной".

"С Луческу мы будем обговаривать не только трансферы, но определимся в связи с коронавирусом, где будут сборы. У нас 12 февраля стартует чемпионат, а 10-го января команда выйдет из отпуска. Полагаю, что в Киеве готовиться будет невозможно. Нужно делать сборы заграницей и думать над соперниками по спаррингам. Это все будет обсуждаться с Луческу".

"Также будет разговор о трансферах, кого отпустить, кого, может быть, приобрести надо. Обойма большая, но я думаю, что Мистер видит позиции, которые нужно будет усилить, но конкретно я ничего не могу сегодня сказать. Луческу работает в тесном контакте с селекционной группой. Если они что-то предложат и это будет реально, то мы естественно будем усиливаться".

"Беседин, слава Богу, начинает работать. Нам очень важно усилить нападение. Беседин вольется, Русин восстановится – будет живая конкуренция. Гармашем я доволен. У него открылось второе дыхание и ведет себя нормально – в матче с Ференцварошем получил желтую, а не красную", — заявил Суркис в программе Великий футбол.

Напомним, ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил о необходимости усилить состав новыми исполнителями в зимнее трансферное окно.

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