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Football.ua выделяет лучших в 13-м туре УПЛ.

Последний тур перед зимним перерывом получился интересным и с большим количеством неожиданных исходов.

Итоги 13-го тура УПЛ

Пришло время определить, кто лучше других выглядел на своей позиции.

Бетим Альими, Олимпик (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

В створ ворот Олимпика Львов нанес три удара. Все три удара имели все возможности стать голами. С двумя голкипер олимпийцев справился. А вот удар головой Кравчука парировать не смог, хотя был близок к этому.

Игорь Пердута, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Крайний защитник полтавчан был привычно активен на своем фланге и много обострял в атаке своей команды. Отметился результативной передачей, а также помог своей команде не пропустить второй гол. Когда Резник уже был отыгран, Пердута с линии головой отбил удар Пиняшко.

Кирилл Петров, Колос (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Воспитанник Динамо был по-особенному заряжен на матч против своей родной команды. Сыграл крайне грамотно. Имел много работы, с которой в большей мере справился. Выиграл 71% борьбы, осуществил 5 отборов и 8 перехватов. На 17-й минуте матча создал хороший момент для Евгения Селезнева, но форвард Колоса не дотянулся до мяча.

Иссьяр Драме, Олимпик (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Иссьяр Драме – одно из открытий первой части сезона УПЛ. Селекцию Олимпика вообще необходимо отмечать. Вот и в матче против Львова свою работу французский легионер выполнял на отлично. Голевая атака Олимпика началась с восхитительной диагонали Драме на противоположный фланг атаки.

Орест Лебеденко, Олимпик (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Лебеденко не без ошибок действовал в матче против Львова. Особенно есть вопросы к его игре в обороне. Но вот в атаке Лебеденко был привычно активен. Именно он получил длинную диагональ от Драме и сделал голевую передачу на своего партнера.

Валерий Федорчук, Рух (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Опытный центральный полузащитник Руха Валерий Федорчук вышел с особой мотивацией на матч против Днепра-1. Федорчук забил два потрясающих гола и был полноправным хозяином центра поля. Во многом благодаря его действиям Руху таки удалось добыть свою первую победу в чемпионате.

Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 5

Лидер киевлян Виктор Цыганков выдал очередной сильный матч. В игре против Колоса он был тем футболистом, который вел за собой партнеров в трудные минуты. Сумел забить два гола, но это не помогло его команде праздновать победу.

Анатолий Нуриев, Минай (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Анатолий Нуриев уже в который раз явно выделяется на общекомандном фоне. Футболист с хорошей техникой, с ударом, который не боится брать игру на себя. Таких игроков в УПЛ хотелось бы видеть побольше. Вот и в матче против Ворсклы помог своей команде заработать одно очко.

Денис Антюх, Колос (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Только за потрясающий сольный проход в концовке встречи и гол в ворота Динамо Антюх заслужил попасть в сборную тура. Когда казалось, что Динамо удалось забить дважды и теперь киевляне будут праздновать волевую победу, Денис взял ответственность на себя и был вознагражден за смелость.

Дмитрий Хлебас, Десна (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Дмитрий Хлебас в матче против Мариуполя продемонстрировал то, чего так не хватало форвардам Десны в предыдущих матчах – результативные действия в завершающей стадии. Его второй гол стал следствием хороших индивидуальных действий. Он позволил Десне спокойно довести матч до победы.

Аллахьяр Сайядманеш, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Нападающий Зари появился на поле во втором тайме и был призван по возможности пробовать убегать в быстрые атаки. Луганчане ожидаемо после вылета в Португалию выглядели менее свежими. А после удаления им нужен был тот человек, который может зацепиться за мяч, протащить его сам и выиграть необходимое для передышки время для партнеров. Но Сайядманеш не только выигрывал необходимое время, но и убежал в одну из атак, в которой сумел забить хорошим прицельным ударом в ближний угол.

Тренер: Виктор Скрипник, Заря

Учитывая выездную игру Зари против Браги, букмекеры считали именно Александрию фаворитом предстоящей встречи. Но луганчане сумели добыть такие нужные и важные три очка, которые позволили перед зимним перерывом максимально приблизиться к лидирующей группе.

Сергей Горбаченко, Football.ua