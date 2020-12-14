Украина

Football.ua представляет итоги 13-го тура УПЛ, где Динамо потеряло очки, а Шахтер и вовсе не сыграл свой матч.

Первым матчем в туре стало противостояние Олимпика и Львова. Спустя 90 минут финальный свисток зафиксировал неожиданный ничейный результат 1:1. Еще одна неожиданная ничья 1:1 случилась в следующем матче тура. Полтавская Ворскла не сумела переиграть Минай.

Самая большая сенсация произошла в Киеве. Динамо не сумело переиграть Колос – 2:2. Заключительной игрой субботы стала первая победа Руха в УПЛ – 4:1.

Продолжение тура в воскресенье принесло неожиданность из Кропивницкого. Из-за халатности хозяев поле стадиона Зирка оказалось не готово принимать матч Ингулец – Шахтер. Десна и Заря с одинаковым счетом 2:0 одолели своих соперников – Мариуполь и Александрию соответственно.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13 ТУР

Контратакующий Львов был близок к победе

ПФК Львов приехал в Киев играть свой матч против донецкого Олимпика в статусе аутсайдера этой пары. Львовяне вполне ожидаемо меньше владели мячом и предпочли играть на контратаках. Отметим, что эта ставка сработала. Гостям раз за разом удавалось выбегать в очень острые атаки.

Три удара в створ от Львова имели все шансы конвертироваться в три гола, но в двух эпизодах свою команду выручил голкипер Олимпика. В моменте после подачи даже страж ворот донецкой команды не сумел выручить. Львов неожиданно повел в счете. Но олимпийцы не сдались и до последнего старались забить. На 75-й минуте они были вознаграждены за старания. В оставшееся время больше никому забить не удалось, хотя Львов был близок к тому, чтобы вырвать победу.

Ворскла забуксовала перед зимним перерывом

Команда Юрия Максимова очень здорово начала сезон и длительное время находилась в группе лидеров, но постепенно результаты полтавчан начали ухудшаться. У Ворсклы было 2 поражения к ряду в УПЛ. Казалось, что Минай как раз подходящий вариант для того, чтобы добыть победу и оборвать неприятную для себя тенденцию.

Но гости из Закарпатья не собирались без боя отдавать очки хозяевам. Минай сыграл смело и даже был ближе к победе. Подопечные Василия Кобина не стали закрываться у своих ворот, а и сами атаковали большим количеством. В очередной игре у Миная выделялся Нуриев. Этот футболист демонстрирует свой высокий уровень и вполне возможно, что после зимней паузы мы увидим его уже в другой команде. Именно он и забил гол на 14-й минуте встречи.

Несмотря на это Ворскле все же удалось отыграться, но не более того.

Динамо – Колос: матч, который лучше смотрелся в телевизоре

Поединок Динамо и Колоса получился очень горячим и тяжелым для судейства. Было огромное количество спорных решений Игоря Пасхала, что даже и все их перечислять нет хочется. Где-то главный арбитр встречи разобрался здорово, где-то его решения вызывали большие сомнения. Но обе стороны после матча отметили, что такие частые остановки в матче не идут на пользу командам, а сам футбол начинает больше напоминать хоккей с таким количеством пауз.

Сам же футбол был по-зимнему интересным с большим количеством борьбы и стыков. Динамовцы, проигрывая по ходу встречи, сумели выйти вперед, вот только не смогли удержать нужный для себя счет. Сольный проход Антюха закончился голом. В том эпизоде не обошлось без рикошета, мяч предательски для Бущана нырнул в угол ворот.

Нельзя не отметить и поведение Мирчи Луческу. Румынский специалист после удаления Шепелева вышел на поле и начал кричать на судью, после чего отправился в подтрибунное помещение, а вскоре вернулся на скамью запасных. "Старый добрый" Мирча вернулся. Достаточно долго он держался без своих привычных выходок, но после поражения от Шахтера "поплыл". И теперь мы видим привычную картину, когда виноваты: коронавирус, арбитры и все вокруг…

Первой победе быть

Рух все же успел добыть первую победу в УПЛ, пускай и в последнем туре перед зимней паузой. Функции лидера на себя в этом матче взял самый опытный футболист – Валерий Федорчук. Он забил два гола в ворота Богдана Сарнавского, что позволило его команде раскрепоститься и добыть нужный результат. Отмечаем и потрясающий гол Кухаревича. Форвард Руха спиной к воротам обработал мяч и ударом с левой ноги отправил его в самый угол ворот. На этом игра уже была сделана.

На фарт для Руха на игру подъехал Артем Милевский. По слухам, форвард вполне может продолжить свою карьеру именно в Рухе.

Газон замерз

Казалось, что прошли те времена, когда мы будем говорить о том, что команды в УПЛ не смогли подготовить поле к поединку, но нет. Ингулец напомнил всем, что то дно, от которого оттолкнулся украинский футбол и начал свое поступательное движение вверх, все равно еще находится достаточно близко.

Если коротко, то Ингулец решил, что при температуре +1 поле может справиться и без включения подогрева. Главный арбитр встречи проверил газон и понял, что не может. Теперь, вероятнее всего, Ингулец получит техническое поражение и хороший урок на будущее.

Третья позиция обязывала

Десна в матче против Мариуполя имела все шансы закончить первую половину сезона на третьем месте. Для этого подопечным Александра Рябоконя необходимо было обыгрывать азовцев. С этой задачей Десна отлично справилась.

Хозяева поля были гораздо сильнее своего оппонента и имели гораздо больше предпосылок для взятия ворот. Несмотря на полное преимущество в первом тайме, забить не удалось. Гол Картушова на 50-й минуте снял напряжение и позволил Десне довести матч до логической победы. На 56-й минуте гол Хлебаса только укрепил позиции хозяев.

Заря вышла на пик перед отпуском

Команда Виктора Скрипника очень тяжело входила в сезон. Было много странных результатов на старте, но постепенно наставнику луганчан удалось наладить прошлогодние механизмы, и команда вновь заиграла.

Перед стартом этого тура Заря не выглядела фаворитом в матче против Александрии, но вот после стартового свистка стало понятно, что именно Заря в этом матче будет диктовать ход происходящего на поле. Иванисене удалось забить гол после фланговой подачи. Хавбек пустил мяч по единственно правильной траектории и не без везения был вознагражден забитым голом.

Под конец встречи ожидаемо Александрия выглядела свежее и отправилась спасать матч большими силами. Заре удалось поймать своего оппонента на контратаке и забить второй гол, который снял все вопросы о победителе.

Статистика по игрокам

Виктору Цыганкову перед зимним перерывом удалось в таблице бомбардиров догнать Захеди Шахаба, но матч против Колоса наверняка не принес лидеру киевлян положительные эмоции. Среди лучших ассистентов – Алан Патрик и Кирилл Ковалец.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 13 9 3 1 25 10 15 30 2 Шахтер 12 7 5 0 30 11 19 26 3 Десна 13 6 5 2 18 11 7 23 4 Заря 12 5 5 2 23 10 13 20 5 Ворскла 13 5 5 3 17 10 7 20 6 Колос 13 4 6 3 18 16 2 18 7 Олимпик 12 5 2 5 20 20 0 17 8 Александрия 13 4 4 5 19 18 1 16 9 Мариуполь 13 4 4 5 14 19 -5 16 10 Ингулец 12 1 8 3 13 17 -4 11 11 Минай 12 2 4 6 9 23 -14 10 12 Рух 13 1 6 6 12 23 -11 9 13 ПФК Львов 12 2 3 7 8 26 -18 9 14 Днепр-1 13 2 2 9 16 28 -12 8



Потеря очков киевским Динамо в матче против Колоса нивелировала то преимущество, которое столичные футболисты сумели себе добыть за первую часть сезона. Скорее всего, Ингулец получит техническое поражение в игре против Шахтера, и тогда у "горняков" будет отставание от Динамо всего одно очко.

Ничья Львова и победа Руха позволили львовским клубам опустить на дно турнирной таблицы Днепр-1. Именно днепрянам придется зимовать в таком незавидном положении. Заря, набравшая под конец ход, в итоге очутилась на четвертой позиции, а на третьем месте зимовать будет черниговская Десна. Команда Юрия Максимова пятая.

Следующий тур

УПЛ вернется в нашу жизнь уже в новом 2021-м году. Наверняка, многие команды будут видоизменяться и сейчас сложно загадывать, кто как сыграет в следующем туре. Точно одним из самых интересных матчей тура, который вполне может претендовать на роль центрального, будет поединок Заря – Десна.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua