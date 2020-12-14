Football.ua представляет итоги 13-го тура УПЛ, где Динамо потеряло очки, а Шахтер и вовсе не сыграл свой матч.
Первым матчем в туре стало противостояние Олимпика и Львова. Спустя 90 минут финальный свисток зафиксировал неожиданный ничейный результат 1:1. Еще одна неожиданная ничья 1:1 случилась в следующем матче тура. Полтавская Ворскла не сумела переиграть Минай.
Самая большая сенсация произошла в Киеве. Динамо не сумело переиграть Колос – 2:2. Заключительной игрой субботы стала первая победа Руха в УПЛ – 4:1.
Продолжение тура в воскресенье принесло неожиданность из Кропивницкого. Из-за халатности хозяев поле стадиона Зирка оказалось не готово принимать матч Ингулец – Шахтер. Десна и Заря с одинаковым счетом 2:0 одолели своих соперников – Мариуполь и Александрию соответственно.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13 ТУР
11 ДЕКАБРЯ 2020
12 ДЕКАБРЯ 2020
13 ДЕКАБРЯ 2020
31 ДЕКАБРЯ 2020
Контратакующий Львов был близок к победе
ПФК Львов приехал в Киев играть свой матч против донецкого Олимпика в статусе аутсайдера этой пары. Львовяне вполне ожидаемо меньше владели мячом и предпочли играть на контратаках. Отметим, что эта ставка сработала. Гостям раз за разом удавалось выбегать в очень острые атаки.
Три удара в створ от Львова имели все шансы конвертироваться в три гола, но в двух эпизодах свою команду выручил голкипер Олимпика. В моменте после подачи даже страж ворот донецкой команды не сумел выручить. Львов неожиданно повел в счете. Но олимпийцы не сдались и до последнего старались забить. На 75-й минуте они были вознаграждены за старания. В оставшееся время больше никому забить не удалось, хотя Львов был близок к тому, чтобы вырвать победу.
Ворскла забуксовала перед зимним перерывом
Команда Юрия Максимова очень здорово начала сезон и длительное время находилась в группе лидеров, но постепенно результаты полтавчан начали ухудшаться. У Ворсклы было 2 поражения к ряду в УПЛ. Казалось, что Минай как раз подходящий вариант для того, чтобы добыть победу и оборвать неприятную для себя тенденцию.
Но гости из Закарпатья не собирались без боя отдавать очки хозяевам. Минай сыграл смело и даже был ближе к победе. Подопечные Василия Кобина не стали закрываться у своих ворот, а и сами атаковали большим количеством. В очередной игре у Миная выделялся Нуриев. Этот футболист демонстрирует свой высокий уровень и вполне возможно, что после зимней паузы мы увидим его уже в другой команде. Именно он и забил гол на 14-й минуте встречи.
Несмотря на это Ворскле все же удалось отыграться, но не более того.
Динамо – Колос: матч, который лучше смотрелся в телевизоре
Поединок Динамо и Колоса получился очень горячим и тяжелым для судейства. Было огромное количество спорных решений Игоря Пасхала, что даже и все их перечислять нет хочется. Где-то главный арбитр встречи разобрался здорово, где-то его решения вызывали большие сомнения. Но обе стороны после матча отметили, что такие частые остановки в матче не идут на пользу командам, а сам футбол начинает больше напоминать хоккей с таким количеством пауз.
Сам же футбол был по-зимнему интересным с большим количеством борьбы и стыков. Динамовцы, проигрывая по ходу встречи, сумели выйти вперед, вот только не смогли удержать нужный для себя счет. Сольный проход Антюха закончился голом. В том эпизоде не обошлось без рикошета, мяч предательски для Бущана нырнул в угол ворот.
Нельзя не отметить и поведение Мирчи Луческу. Румынский специалист после удаления Шепелева вышел на поле и начал кричать на судью, после чего отправился в подтрибунное помещение, а вскоре вернулся на скамью запасных. "Старый добрый" Мирча вернулся. Достаточно долго он держался без своих привычных выходок, но после поражения от Шахтера "поплыл". И теперь мы видим привычную картину, когда виноваты: коронавирус, арбитры и все вокруг…
Первой победе быть
Рух все же успел добыть первую победу в УПЛ, пускай и в последнем туре перед зимней паузой. Функции лидера на себя в этом матче взял самый опытный футболист – Валерий Федорчук. Он забил два гола в ворота Богдана Сарнавского, что позволило его команде раскрепоститься и добыть нужный результат. Отмечаем и потрясающий гол Кухаревича. Форвард Руха спиной к воротам обработал мяч и ударом с левой ноги отправил его в самый угол ворот. На этом игра уже была сделана.
На фарт для Руха на игру подъехал Артем Милевский. По слухам, форвард вполне может продолжить свою карьеру именно в Рухе.
Газон замерз
Казалось, что прошли те времена, когда мы будем говорить о том, что команды в УПЛ не смогли подготовить поле к поединку, но нет. Ингулец напомнил всем, что то дно, от которого оттолкнулся украинский футбол и начал свое поступательное движение вверх, все равно еще находится достаточно близко.
Если коротко, то Ингулец решил, что при температуре +1 поле может справиться и без включения подогрева. Главный арбитр встречи проверил газон и понял, что не может. Теперь, вероятнее всего, Ингулец получит техническое поражение и хороший урок на будущее.
Третья позиция обязывала
Десна в матче против Мариуполя имела все шансы закончить первую половину сезона на третьем месте. Для этого подопечным Александра Рябоконя необходимо было обыгрывать азовцев. С этой задачей Десна отлично справилась.
Хозяева поля были гораздо сильнее своего оппонента и имели гораздо больше предпосылок для взятия ворот. Несмотря на полное преимущество в первом тайме, забить не удалось. Гол Картушова на 50-й минуте снял напряжение и позволил Десне довести матч до логической победы. На 56-й минуте гол Хлебаса только укрепил позиции хозяев.
Заря вышла на пик перед отпуском
Команда Виктора Скрипника очень тяжело входила в сезон. Было много странных результатов на старте, но постепенно наставнику луганчан удалось наладить прошлогодние механизмы, и команда вновь заиграла.
Перед стартом этого тура Заря не выглядела фаворитом в матче против Александрии, но вот после стартового свистка стало понятно, что именно Заря в этом матче будет диктовать ход происходящего на поле. Иванисене удалось забить гол после фланговой подачи. Хавбек пустил мяч по единственно правильной траектории и не без везения был вознагражден забитым голом.
Под конец встречи ожидаемо Александрия выглядела свежее и отправилась спасать матч большими силами. Заре удалось поймать своего оппонента на контратаке и забить второй гол, который снял все вопросы о победителе.
Статистика по игрокам
Виктору Цыганкову перед зимним перерывом удалось в таблице бомбардиров догнать Захеди Шахаба, но матч против Колоса наверняка не принес лидеру киевлян положительные эмоции. Среди лучших ассистентов – Алан Патрик и Кирилл Ковалец.
Турнирная таблица
|#
|
|14 ДЕКАБРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|13
|9
|3
|1
|25
|10
|15
|30
|2
|
|Шахтер
|12
|7
|5
|0
|30
|11
|19
|26
|3
|
|Десна
|13
|6
|5
|2
|18
|11
|7
|23
|4
|
|Заря
|12
|5
|5
|2
|23
|10
|13
|20
|5
|
|Ворскла
|13
|5
|5
|3
|17
|10
|7
|20
|6
|
|Колос
|13
|4
|6
|3
|18
|16
|2
|18
|7
|
|Олимпик
|12
|5
|2
|5
|20
|20
|0
|17
|8
|
|Александрия
|13
|4
|4
|5
|19
|18
|1
|16
|9
|
|Мариуполь
|13
|4
|4
|5
|14
|19
|-5
|16
|10
|
|Ингулец
|12
|1
|8
|3
|13
|17
|-4
|11
|11
|
|Минай
|12
|2
|4
|6
|9
|23
|-14
|10
|12
|
|Рух
|13
|1
|6
|6
|12
|23
|-11
|9
|13
|
|ПФК Львов
|12
|2
|3
|7
|8
|26
|-18
|9
|14
|
|Днепр-1
|13
|2
|2
|9
|16
|28
|-12
|8
Потеря очков киевским Динамо в матче против Колоса нивелировала то преимущество, которое столичные футболисты сумели себе добыть за первую часть сезона. Скорее всего, Ингулец получит техническое поражение в игре против Шахтера, и тогда у "горняков" будет отставание от Динамо всего одно очко.
Ничья Львова и победа Руха позволили львовским клубам опустить на дно турнирной таблицы Днепр-1. Именно днепрянам придется зимовать в таком незавидном положении. Заря, набравшая под конец ход, в итоге очутилась на четвертой позиции, а на третьем месте зимовать будет черниговская Десна. Команда Юрия Максимова пятая.
Следующий тур
УПЛ вернется в нашу жизнь уже в новом 2021-м году. Наверняка, многие команды будут видоизменяться и сейчас сложно загадывать, кто как сыграет в следующем туре. Точно одним из самых интересных матчей тура, который вполне может претендовать на роль центрального, будет поединок Заря – Десна.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14 ТУР
Сергей Горбаченко, Football.ua