Украина

Представители УПЛ оказались на вершине нового рейтинга от CIES Football Observatory.

Известный статистически портал представил новые статистические данные по игрокам, которые родились в 2000-м годи или младше.

Так, были определены ТОП-10 футболистов в шести различных категориях и в трех из них оказались представители украинской Премьер-лиги.

Маркос Антонио (Шахтер) оказался вторым, после игрока Аякса Райана Гравенберча, в категории продвижение мяча.

Сразу два футболиста из Украины оказались в тройке лучших по показателю обводок — Михаил Мудрик (Десна) занял второе место, а Тете (Шахтер) — третье.

Тете также замкнул ТОП-10 рейтинга лучших по созданию шансов для партнеров.

Стоит отметить, что учитывались данные только по 30 Лигам Европы, не входящим в ТОП-5 рейтинга УЕФА.