Украина

Жизнь известного в прошлом игрок "бело-синих" оборвалась, когда ему было 67 лет.

Как сообщает официальный сайт киевского Динамо, в возрасте 67 лет умер известный в прошлом игрок столичного клуба Петр Петрович Слободян.

Его "динамовский" этап карьеры профессионального футболиста пришелся на период с 1975 по 1979 года, за которые он сумел добиться, вместе с командой, весомых достижений в разнообразных состязаниях. В частности, Слободян стал обладателем Суперкубка УЕФА-1975, чемпионов СССР в 1975 и 1979 годах. И, как следствие, был удостоен звания Мастера спорта международного класса.

За пять сезонов в составе Динамо он сумел забить около сотни голов, однако добиться больших успехов ему помешали регулярные травмы — в возрасте 27 лет Слободян уже был вынужден завершить карьеру по этой причине, успев отыграть за сборную Союза всего два поединка.

Завершение карьеры профессионального игрока не стало для него поводом уйти от футбольных дел. Работа преподавателем на кафедре физического воспитания киевского университета им Т. Шевченко постепенно сменилась на должность заведующего кафедры, к чему прибавлялось выступление за команду ветеранов киевского Динамо, с последующей непродолжительной работой в ее главе.

После ухода из университета в 1998-м году, Слободян пошел на рискованный шаг, возглавив в 2001-м году киевскую Оболонь, однако успех с "пивоварами" был ошеломляющим — выход в Высшую лигу в кратчайшие сроки. Проработав до 2004 года вместе с командой, Петр Петрович взял паузу в два года для того, чтобы вернуться в коллектив в 2006-м, однако ключевой успех был уже позади.

После завершения работы с киевским клубом в 2008-м году, Слободян вернулся к преподавательской деятельности.

Указом президента Украины, в 2020-м году экс-игроку киевского Динамо было присвоено Орден "За заслуги" II степени.

"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского Динамо. Петр Слободян — это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы.

Все, кто имел честь знать Петра Петровича, всегда будут помнить его как человека, который умел преодолевать трудности и всегда оставался профессионалом своего дела. От себя лично и от всех динамовцев выражаю искренние соболезнования родным и близким Петра Петровича", — выразил соболезнования президент киевского Динамо Игорь Суркис.