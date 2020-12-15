Украина

Президент "бело-синих" поделился подробностями сотрудничества с Александром Денисовым.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал об отношениях с телеканалами Футбол 1/2/3.

"Я никого не хочу обижать, но не могу не прокомментировать эту информацию развернуто и подробно. Долгое время мы не общались с телеканалами Футбол и, как видим сейчас, были правы. В какой-то момент нас помирила пандемия, мы пошли навстречу этим каналам ради самого футбола.

Но сейчас ситуация такова, что директор телеканалов Футбол Александр Денисов позволяет себе домыслы в сторону Динамо и это совершенно его не красит. Это касается, в первую очередь, информации о том, что я позвал Евгения Красникова назад помочь нашему клубу в трансферной работе.

Последний раз мы общались с Евгением в мой день рождения (22 ноября), когда он позвонил и поздравил меня. О футболе мы не общались последние три месяца, с тех пор, как Красников ушел из Динамо в свой новый проект Металл.

Если журналисты каналов Футбол берут у меня интервью, а это происходит регулярно, и я иду им навстречу, то задайте мне простой вопрос: Когда вы в последний раз встречались или беседовали с Евгением Красниковым?

Получается неправильная и непрофессиональная ситуация. После каждого моего интервью появляются домыслы и какая-то дополнительная информация, о которой меня никто не спрашивает. Если вы хотите с нами работать, то поменяйте подходы. Мне есть кому давать интервью, и без общения с каналами Футбол мы прекрасно проживем и дальше.

А вводить людей в заблуждение, распространять ложную информацию, такую ​​как, например, о якобы моей просьбе о переносе матча с Ингульцом в Киев, это некорректно. До выхода их программы я уже дал интервью, в котором отметил, что мы никого ни о чем не просили.

Поэтому я официально заявляю, что если каналы Футбол хотят с нами сотрудничать, то пусть перестанут заниматься дезинформацией. Динамо – это открытый клуб, мы готовы к сотрудничеству со всеми СМИ, которые профессионально и честно выполняют свою работу.

Это единственный критерий и требование с нашей стороны. А если кто-то будет составлять о Динамо ложные истории, то мы обойдемся без общения с такими СМИ", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо Киев.

Ранее президент киевского клуба высказался о форме форварда "бело-синих" Владислава Супряги.