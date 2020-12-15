Украина: Первая лига

Президент киевского клуба высказался о форме нападающего.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал результативность форварда команды Владислава Супряги, который не забивает на протяжение 15-ти матчей.

"Да, не получается у Влада Супряги. Но ему надо поймать уверенность, забить несколько голов. Супряге важно сосредоточиться на «Динамо» и голах за нашу команду, а не думать о зарубежном клубе. Без успешной игры здесь его никто не будет ждать в сильной западной команде. Он отличный парень, талантливый нападающий, которому нужно работать и верить в себя. Сейчас вернется после дисквалификации Беседин и появится серьезная конкуренция на месте центрфорварда. А вот кто кому составит эту конкуренцию — я сказать не могу.

У нас перспективная и молодая команда, которой есть куда расти. Главное — это отношение к делу, профессионализм и мотивация. С таким опытным и квалифицированным тренером у нашей молодежи есть все возможности для прогресса и мы очень на это надеемся", — цитирует Суркиса официальный сайт Динамо Киев.

Ранее Игорь Суркис высказывался о трансферных планах киевского клуба на зимнее трансферное окно.